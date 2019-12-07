رابط canal مشاهدة مباراة ريال مدريد وإسبانيول بث مباشر beIN Match يلا شوت ريال مدريد goal يلا شوت بي إن سبورتس مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول

رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد وإسبانيول في الدوري الإسباني لكرة القدم بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول في الدوري

الإسباني لكرة القدم في يوم السبت الموافق 7 ديسمبر 2019 على الأراضي الإسبانية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم السبت، في تمام الساعة:

الثالثة عصراً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية.

الرابعة عصراً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.

الثانية ظهراً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.

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القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وإسبانيول في الدوري الإسباني لكرة القدم السبت: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد

بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول في الدوري

الإسباني لكرة القدم، حيث تُذاع المباراة في الدوري الإسباني لكرة القدم في يوم السبت عبر شبكة قنوات BEIN SPORTS القطرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

حيث تُذاع مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة BEIN SPORTS الثالثة المشفرة HD، إضافة إلى موقع Bein Connect عبر شبكة الإنترنت، فيما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.