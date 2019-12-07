لاعب طائرة الأهلي يتعرض للإصابة في معسكر منتخب مصر

تعرض محمد عبدالمنعم لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي، الشهير بـ«منعم »، للإصابة بكسر في أحد أصابع اليد خلال مشاركته في معسكر المنتخب الوطني المقام حاليًا.
وأجرى اللاعب أشعة طبية تبين منها إصابته بكسر في أحد أصابع اليد اليسرى، وهو ما استلزم القيام بتدخل جراحي للعلاج.
وأكدت الفحوصات الطبية التي خضع لها عبدالمنعم أن فترة غيابه تتراوحبين 3 إلى 4 أسابيع عقب إجراء الجراحة.
ويضم معسكر المنتخب الوطني 10 لاعبين من الأهلي وهم : عبدالله عبدالسلام وأحمد صلاح وحسام يوسف وأحمد عبدالعال، ومحمد عبدالمنعم وعبدالرحمن سعودي وعبدالحليم «عبو»، ومحمد عادل وأحمد سعيد ومحمد معوض.
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