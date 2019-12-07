شاهد.. جنش يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك قبل مواجهة أول أغسطس

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وجه محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك، رسالة إلى جماهير النادي الأبيض، قبل مواجهة أول أغسطس الأنجولي، في البطولة الافريقية.
ويستعد الزمالك اليوم لمواجهة أول أغسطس الأنجولي في التاسعة مساء، في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال افريقيا.
وقال جنش عبر حسابه الشخصي على موقعالتواصل الإجتماعي "تويتر": "صباح الخير علي جمهور الزمالك العظيم مستنيكم النهارده في الاستاد زي ما معودنا انتم اللاعب رقم واحد".
وتفاعلت جماهير الزمالك مع تغريدة جنش، متمنيين الفوز للزمالك وشفاء الحارس من الإصابة وعودته إلى المشاركة مع الفريق الأبيض.
كما ظهرت جماهير منتمية للنادي الأهلي، متفاعلة مع جنش لتتمنى فوز الزمالك بإعتباره أحد ممثلي مصر في البطولة الأفريقية، كما تمنوا سرعة عودة جنش إلى الملاعب مرة أخرى.
وكان جنش تعرض للإصابة بقطع في وتر أكيلس خلال تواجده في معسكر منتخب مصر في يونيو الماضي، قبل إنطلاق مباريات كأس الأمم الافريقية، ليغيب عن الزمالك ويحل بدلاً منه محمد عواد الذي أصبح الحارس الأساسي للفارس الأبيض.
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