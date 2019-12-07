موعد مباراة توتنهام وبيرنلي.. والقنوات الناقلة

يستعد توتنهام هوتسبير تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو لمواجهة بيرنلي، اليوم السبت على ملعب استاد توتنهام هوتسبير، ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويبحث توتنهام خلال مواجهة اليوم عن إستعادة الإنتصارات بعد سقوطه في فخ الهزيمة بالجولة الماضية أمام مانشستر يونايتد بالهزمة بهدفين مقابل هدف.

وسيسعى جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام لإستعادة توازن الفريق سعيدا والعودة

للنتائج الإيجابية التي تحققت منذ توليه المسئولية الفنية خلفًا للأرجنتيني بوكيتينيو.

ويحتل توتنهام المركز الثامن في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 20 نقطة، ويبحث عن حصد الثلاث نقاط في مباراة اليوم، منتظراً تعثر أحد منافسيه لكي يتمكن من الإنطلاق نحو مراكز متقدمة في الترتيب، بحثًا عن الدخول إلى

المربع الذهبي.

وعلى الجانب الأخر، فإن المباراة ستكون صعبة على بيرنلي والذي يحتل المرك الثاني عشر برصيد 18 نقطة، ولكن الفريق سيحاول التعادل على الأقل لكي يتمكن من الحفاظ على تواجده في منطقة وسط الجدول، خاصة مع التقارب الشديد في النقاط بين الفرق.

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موعد مباراة توتنهام وبيرنلي

تنطلق مواجهة توتنهام وبورنموث في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة،

والسادسة بتوقيت مكة المكرمة،

والسابعة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام وبيرنلي

تذاع المباراة بشكل مباشر عبر قناة beIN SPORTS HD 7