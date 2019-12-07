سلة الأهلي للشباب تواجه طلائع الجيش في بطولة القاهرة

يخوض فريق شباب الأهلي 20 سنة لكرة السلة بالنادي اليوم السبت مباراة مهمة أمام فريق طلائع الجيش، في إطار منافساتبطولة منطقة القاهرة.
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساء اليوم على صالةالأمير عبدالله الفيصل بمقر الجزيرة، بجولة الإياب، ويسعى الأهلي للفوز بها ومواصلة عروضه القوية.
وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز الأهلي على طلائع الجيش بنتيجة 77-53.
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