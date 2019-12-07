موعد مباراة إيفرتون وتشيلسي في الدوري الإنجليزي.. والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم السبت، مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، بمواجهة بين إيفرتون وتشيلسي، على ملعب جوديسون بارك.

ويسعى تشيلسي لتحقيق الإنتصار على إيفرتون العنيد، ليواصل البلوز بقيادة المدير الفني فرانك لامبارد، الأداء الجيد الذي يقدمه منذ بداية الموسم.

ويحتل البلوز المركز الرابع في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تمكن في الجولة الماضية من تحقيق فوز صعب على أستون فيلا

بهدفين مقابل هدف.

وعلى الجانب الآخر فإن إيفرتون يعاني من سوء النتائج هذا الموسم، فحتى الآن الفريق يحتل المركز الثامن عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة.

ويعد إيفرتون ثاني أكثر الفرق تعرضًا للهزيمة هذا الموسم حيث خسر في 9 مباريات ولم يحقق سوى 4 انتصارات فقط، وكانت أخر

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الهزائم التي تلقاها أمام ليفربول يوم الأربعاء الماضي في الجولة الخامسة عشر بخمسة أهداف مقابل هدفين.

وهو ما سيجعل فريق إيفرتون يملك رغبة قوية لتحقيق نتيجة إيجابية تنتشله من دوامة النتائج المخيبة، وتبتعد به عن المراكز المتأخرة في جدول الترتيب بالبريميرليج.

موعد مباراة إيفرتون وتشيلسي

تنطلق مباراة تشيلسي ووست هام يونايتد في تمام الثانية والنصف عصرا بتوقيت القاهرة،

الثالثة والنصف عصرا بتوقيت مكة المكرمة،

الرابعة والنصف مساء بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة إيفرتون وتشيلسي

تذاع المباراة بشكل مباشر عبر قناة beIN SPORTS HD 2