اونلاين | «يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع REAL

يقدم موقع الخليج 365 خدمة البث المباشر لأحداث مباريات اليوم، وفيما يلي مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي الكونغولي اليوم الزمالك السبت 30 - 11 -2019 بدوري أبطال أفريقيا.

يحل الزمالك ضيفا ثقيلا على فريق مازيمبي الكونغولي في اللقاء الذي سيقام على ملعب مازمبي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر اليوم السبت في دورى أبطال أفريقيا، تعرض الزمالك الفريق للعديد من الانتقادات بسبب الأداء والمستوى الذي ظهر عليه الفريق خلال المباراة، حيث إن الفريق لم يقدم مستوى فني جيد منذ فترة كبيرة، مما دفع الفريق لتغيير المدرب والاستعانة بخدمات الفرنسي باتريس كارتيرون.

مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر اليوم 30-11-2019 في دورى أبطال أفريقيا، وتضم المجموعة الثانية العديد من الفرق القوية وهم الزمالك، ومازيمبي، زيسكو، بريميرو دي أوجوستو، حيث من المتوقع أن تكون المنافسة شرسة للغاية على بطاقاتي التأهل بشكل كبير.

مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر اليوم 30-11-2019 في دورى أبطال أفريقيا، ويبحث كل فريق عن تحقيق انطلاقة جيدة للغاية، خاصة أنها ضربة البداية لكل فريق في البطولة.

واستعاد الزمالك ثنائي خط الوسط وهم طارق حامد، وفرجاني ساسي الذين يعدون هم القوة الضاربة للفريق الأبيض.