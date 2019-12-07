اونلاين | «يلا شوت الجديد» NOW REAL مشاهدة مباراة تشيلسي وإيفرتون بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش تشيلسي

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يقدم الخليج 365 الرياضي خدمة بث مباشر لجميع مواجهات اليوم السبت 7-11-2019، وفيما يلي مشاهدة مباراة تشيلسي وايفرتون بث مباشر، حيث يستقبل فريق إيفرتون نظيره تشيلسي بقيادة مدربه فرانك لامبارد اليوم السبت، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الجوديسون بارك ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة تشيلسي ضد إيفرتون | مشاهدة تشيلسي وإيفرتون

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وسوف تقام المباراة بين فريق تشيلسيوفريق ايفرتون في الساعة الثانية والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام في الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت دولة المغرب العربي.

مشاهدة مباراة تشيلسي وإيفرتون| القنوات الناقلة

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بشكل حصري عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستذاع المباراة بين فريق تشيلسي