اونلاين | كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة تشيلسي وإيفرتون بث مباشر YALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش تشيلسي «قناة مفتوحة»

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تقد بوابة الخليج 365 بث مباشر لأبرز الأحداث الرياضية، ويتم بث مباراة تشيلسي وإيفرتون، مشاهدة مباراة تشيلسي وايفرتون بث مباشر ، ويحل فريق تشيلسي الإنجليزي، ضيفاً ثقيلاً على نظيره إيفرتون، مساء غد، السبت، علي ملعب جوديسون بارك، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

موعد مشاهدة مباراة تيلشي وإيفرتون

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الثانية والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة، وتنقل عبر قناة بي إن سبورت 2.

مشاهدة مباراة تيلشي وإيفرتون | موقف تشيلسي

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مشاهدة تشلسي وإيفرتون حيث يتطلع البلوز لمواصلة نتائجه الإيجابية، خاصة بعد الفوز في الجولة الماضية علي ضيفه أستون فيلا بهدفين لهدف.

مشاهدة مباراة تيلشي وإيفرتون | موقف إيفرتون

كما يأمل إيفرتون في تحسين نتائجه، بعدما أقال مدربه بعد الخسارة الثقيلة في الجولة الماضية أمام ليفربول بنتيجة 5/2.

ترتيب تشيلسي وإيفرتون لمشاهدة مباراة تشيلسي وإيفرتون

والجدير بالذكر أن تشيلسى يحتل المركز الرابع بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 29 نقطة، بينما يأتى إيفرتون في المركز 18 برصيد 14 نقطة.