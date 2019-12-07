اونلاين | «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة ريال مدريد وإسبانيول بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ريال مدريد REAL MATCH

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يقدم موقع الخليج 365 الرياضي، خدمة للبث المباشر، حيث يستطيع السادة الكرام متابعينا مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد اسبانيول اليوم الاحد 7/12/2019 في الدوري الاسباني، يلتقي ريال مدريد امام نظيره إسبانيول في تمام الساعه 2 بتوقيت القاهرة بملعب سانتياجو برنابيو ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر بالدوري الاسباني.

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد اسبانيول اليوم الاحد بث مباشر ريال مدريد عبر الخليج 365 الرياضي في الدوري الاسباني، و يسعى ريال مدريد للفوز على ملعبه و وسط جماهيره في من أجل صراعه مع برشلونة على صدارة ترتيب الدوري الاسباني بعدما أشتدت المنافسة بينهم في الأسابيع الأخيرة، بينما يريد اسبانيول تحقيق نتيجة اجابيه خارج ملعبه للهروب من دوامه الهبوط و سلسلة النتائج السلبية التي حققها الفريق مؤخراً.

الخليج 365 الرياضي يقدم مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد اسبانيول اليوم الاحد 7/12/2019 في الدوري الاسباني، وضمت القائمة المكونة 19 لاعبا، ويغيب للإصابة لوكاس فاسكيز، ماركو أسينسيو، ناتشو، وخاميس رودريجيز ومارسيلو، وايدين هازارد، وجاريث بيل، وجاءت القائمة كاملة كالتالى: حراسة المرمى: كورتوا - أريولا – التوب خط الدفاع: كارباخال - ميليتاو - فاران - راموس - أودريزولا – ميندى، خط الوسط: كروس - كاسيميرو - فالفيردى - مودريتش – إيسكو، خط الهجوم: براهيم دياز - فينيسيوس - بنزيما - يوفيتش – رودريجو.