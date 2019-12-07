رياضة | أوباميانج يزيد أوجاع جماهير أرسنال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أوباميانج يزيد أوجاع جماهير أرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه بيير أوباميانج قائد نادي أرسنال ومنتخب الجابون صدمة كبيرة لجماهير الفريق، قبل مواجهة وست هام يونايتد يوم الإثنين المقبل في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشارت تقارير إنجليزية أن الدولي الجابوني علق مفاوضات تمديد تعاقده مع الجانرز، حيث ينتهى تعاقده بعد 18 شهر مع الفريق اللندني.

وذكرت صحيفة ميرور البريطانية، أن أوباميانج يريد الالتحاق بأحد الأندية التي تلعب في دوري أبطال أوروبا بانتظام، وهو ما لن يتحقق هذا الموسم في ظل وضعية أرسنال في الدوري الإنجليزي.

ويسعى أوباميانج للرحيل في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، وقد تضطر إدارة أرسنال لذلك، خشية أن يرحل فيما بعد بالمجان.

وتخشى إدارة الجانرز من الرحيل المتوالي لنجوم الفريق، والذي بدأ بالويلزي آرون رامسي الموسم الماضي، وربما سيكون هداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي هو القادم.

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كما ذكرت تقارير سابقة، أن الفرنسي ألكسندر لاكازيت قد يرحل هو الآخر في حالة رحيل أوباميانج.

وتترقب أندية برشلونة وريال مدريد الإسبانيان موقف أوباميانج في ملعب الإمارات، وبخاصة الأخير الذي يسعى منذ فترة لضمه.

وأشارت التقارير أن ريال مدريد قد يقحم الصربي لوكا يوفيتش في الصفقة، لإقناع الجانرز بالتخلي عن أوباميانج.

ويحل أرسنال ضيفاً على ملعب لندن لمواجهة وست هام مساء الإثنين المقبل، ضمن الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.