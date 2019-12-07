رياضة | بينها ليفربول وبرشلونة.. المهاجم الأول المطلوب في العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بينها ليفربول وبرشلونة.. المهاجم الأول المطلوب في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم ريد بول سالزبورج النمساوي مطلوبًا في أكبر أندية العالم وبينها برشلونة الإسباني وليفربول الإنجليزي.

ويقدم هالاند صاحب الـ19 عامًا موسمًا رائعًا خاصة على صعيد دوري الأبطال، حيث سجل 8 أهداف خلال 5 مباريات فقط، ما جذب إليه أنظار كبار أوروبا.

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وأشارت صحيفة "بيلد" الألمانية إلى وجود بند في عقد هالاند يمنحه حق الرحيل عن ريد بول سالزبورج في يناير، مقابل دفع 20 مليون يورو فقط.

ورغم ذلك، فقد أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، اليوم السبت، أن هالاند لم يقنع مسؤولي برشلونة رغم بنيانه القوي، لكنه ليس المهاجم الذي يبحث عنه البرسا لخلافة لويس سواريز.

وأشارت إلى الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان، مازال هو الخيار الأول لبرشلونة، رغم ارتفاع قيمته بفارق 5 أضعاف عن هالاند.