رياضة | الأهلي يحارب الإجهاد

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يجهز توماس بينكيل مخطط أحمال الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجا بدنيا خاصا للاعبين؛ للتخلص من حالة الإجهاد العضلي بعد المشاركة في مباراة بني سويف في كأس مصر ثم الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا.



ويسعى الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، لتجهيز جميع اللاعبين من خلال البرنامج الاستشفائي للمجموعة الأساسية التي شاركت أمس في مواجهة الهلال السوداني التي أقيمت على استاد السلام في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة التي تقام يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.