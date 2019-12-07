رياضة | عاجل.. الأهلي يعلن عودة مدافعه المصاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يعلن عودة مدافعه المصاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن محمود متولي مدافع الفريق، أجرى أشعة مؤخرا، أثبتت التئام تمزق العضلة الخلفية بشكل جيد.



وأوضح طبيب الأهلي أن متولي سوف يبدأ من غدا الأحد الجري حول الملعب على هامش مران الفريق، في بداية تنفيذ اللاعب للبرنامج التأهيلي داخل ملعب التتش.



وأكد طبيب الأهلي أن متولي سيجري أشعة جديدة بعد أسبوعين؛ للتأكد بشكل نهائي من مدى جاهزيته للعودة من جديد للمشاركة في المران الجماعي.



ويخضع محمود متولي، لبرنامج علاجي وتأهيلي بعد خضوعه لفحص طبي في معسكر الفريق بالإمارات تحت إشراف أحد الأطباء الألمان، والذي أوصى بعدم التعجل في عودة اللاعب.



وكان متولي قد أصيب بتمزق في العضلة الخلفية خلال مباراة السوبر المصري أمام الزمالك، وأبعدته الإصابة عن المشاركة في المران الجماعي مع الفريق.