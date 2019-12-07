رياضة | تغييرات في تشكيل برشلونة ضد ريال مايوركا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تغييرات في تشكيل برشلونة ضد ريال مايوركا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يستضيف برشلونة نظيره ريال مايوركا مساء اليوم السبت على ملعب "كامب نو" في إطار مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني "الليجا".
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ويسعى برشلونة لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز في لقاء اليوم ومواصلة صدارته لترتيب الليجا الذي يتفوق في ترتيبها على ملاحقه ريال مدريد بفارق الأهداف.
واستقر الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم
تشكيل برشلونة المتوقع ضد ريال مايوركا
حراسة المرمى : تير شتيجين
حراسة المرمى : تير شتيجين
خط الدفاع : سيرجيو روبيرتو - بيكيه - ليننجليت - جونيور فيربو
خط الوسط : بوسكيتس - أرتورو فيدال - فرانكي دي يونج
خط الهجوم : أنطوان جريزمان - ليونيل ميسي - لويس سواريز.