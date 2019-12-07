رياضة | دفاع الأهلي يتسبب في إقالة مدرب الهلال السوداني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دفاع الأهلي يتسبب في إقالة مدرب الهلال السوداني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسبب نادي الأهلي في إقالة صلاح آدم مدرب الهلال السوداني من منصبه عقب خسارته بنتيجة 2-1 في القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

واستهل الهلال مشواره في المجموعة الثانية بالفوز بملعبه 2-1 على بلاتينيوم من زيمبابوي لكنه خسر أمام الأهلي بنفس النتيجة بعد أداء باهت.

Advertisements

وقال محمود جبارة مدير الكرة بالهلال: "أصدر مجلس الإدارة قراراً بالاستغناء عن المدرب، ووجه الشكر لصلاح آدم على جهوده في الفترة الماضية.. جاء القرار بعد تقييم شامل للأداء في المباريات الماضية في الدوري المحلي والبطولة الافريقية فنحن في مرحلة بناء فريق جديد شاب والمقياس الأساسي ليس النتائج، وإنما الأداء وطريقة التطور".

وأضاف: "كان من الممكن تقديم أداء أفضل رغم اللعب خارج أرضنا لأن الأهلي كان يعاني من مشاكل على مستوى خط الدفاع وغياب بعض العناصر وتراجع مستوى لاعبين مهمين وكنا نرى أن الأهلي في أسوأ حالاته وكان يمكن تحقيق نتيجة أفضل".

ويتساوى الهلال مع الأهلي بثلاث نقاط من مباراتين، وهو نفس رصيد النجم الساحلي الذي يحل ضيفاً على بلاتينيوم، اليوم السبت.