رياضة | التشكيل المتوقع لقمة مانشستر سيتي ضد مان يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل المتوقع لقمة مانشستر سيتي ضد مان يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يترقب عشاق الدوري الإنجليزي المواجهة القوية التي ستقام مساء اليوم السبت والتي ستجمع بين مانشستر سيتي وجاره اليونايتد في قمة مباريات الجولة السادسة عشر من البريميرليج.

ويسعى السيتي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم والتمسك بأمل المنافسة على اللقب رغم ابتعاده عن ليفربول بفارق 11 نقطة، في المقابل فإن مانشستر يونايتد يتطلع لحصد النقاط الثلاث وتحقيق الفوز الثاني على التوالي بعدما تغلب في الجولة الماضية على ضيفه توتنهام.

واستقر بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام اليونايتد والذي من المتوقع أن يكون على النحو التالي :-

حراسة المرمى : إيدرسون

خط الدفاع : والكر - ستونز - فيرناندينهو - ميندي

خط الوسط : جوندوجان - رودريجو - كفين دي بروين - دافيد سيلفا - بيرناردو سيلفا

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خط الهجوم : رحيم ستيرلينج - جابرييل خيسوس.

كما استقر سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد على التشكيل الذي سيخوض به المباراة، والذي من المتوقع أن يكون على النحو التالي :-

حراسة المرمى: دافيد دي خيا

خط الدفاع: لينديلوف - هاري ماجواير - وان بيساكا - لوك شاو

خط الوسط: فريد - سكوت ماكتوميناي - دانييل جيمس

خط الهجوم: جيسي لينجارد - أنتوني مارسيال - ماركوس راشفورد.