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رياضة | دورة تدريبية دولية للكانوى والكياك بالعلمين الجديدة

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ينظم اتحاد الكانوى والكياك دورة تدريبية دولية لإعداد و صقل مدربى الكانوى و الكياك  خلال يومى ١٣ و ١٤ ديسمبر الجارى وذلك على هامش بطولتى افريقيا والعرب بمدينة العلمين الجديدة  .

و يحاضر فى الدورة التدريبية الدولية و يشرف عليها خبير الاتحاد الدولى للكانوى زانتو .

و يتم منح المشاركين شهادة دولية و ذلك بعد اجتياز الاختبار المقرر بمعرفة الخبير الدولى.

و يذكر أن الاتحاد قد أقام دورة محلية خلال نوفمبر الماضى لصقل المهارات الخاصة لرياضة الكانوى والتى اشرف عليها تحت اشراف د عزة عبد المنصف عضو لجنة المدربين.

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