رياضة | دورة تدريبية دولية للكانوى والكياك بالعلمين الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دورة تدريبية دولية للكانوى والكياك بالعلمين الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينظم اتحاد الكانوى والكياك دورة تدريبية دولية لإعداد و صقل مدربى رياضة الكانوى و الكياك خلال يومى ١٣ و ١٤ ديسمبر الجارى وذلك على هامش بطولتى افريقيا والعرب بمدينة العلمين الجديدة .

و يحاضر فى الدورة التدريبية الدولية و يشرف عليها خبير الاتحاد الدولى للكانوى زانتو .

و يتم منح المشاركين شهادة دولية و ذلك بعد اجتياز الاختبار المقرر بمعرفة الخبير الدولى.

و يذكر أن الاتحاد قد أقام دورة محلية خلال نوفمبر الماضى لصقل المهارات الخاصة لرياضة الكانوى والتى اشرف عليها تحت اشراف د عزة عبد المنصف عضو لجنة المدربين.