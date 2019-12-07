رياضة | سبورتنج يفتتح بطولة أفريقيا للأندية لكرة السلة سيدات بفوز كبير أمام انيرجي البنيني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سبورتنج يفتتح بطولة أفريقيا للأندية لكرة السلة سيدات بفوز كبير أمام انيرجي البنيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق سبورتنج فوز كبير أمام فريق انيرجي البنيني بنتيجة ١٠٤-٥٦ في افتتاح مبارياته ببطولة أفريقيا لكرة السلة "سيدات"والتي تستضيفها صالة ٣ بإستاد القاهرة.

وشهدت المباراة تفوق فريق سبورتنج منذ بدايتها حيث انتهى الربع الأول بنتيجة ٣٧-٨ ليستمر تفوق الفريق في الربع الثاني لينهي سبورتنج الشوط الأول بنتيجة ٥٠-٢٢ ويستمر التفوق في الربع الثالث والذي إنتهى بنتيجة ٧٧-٤٤ وأخيرا ينهي سبورتنج الربع الرابع والمباراة بنتيجة١٠٤-٥٦.

والجدير بالذكر أن الأهلي قد خاص مباراة قبل فريق سبورتنج أمام فريق فاب الكاميروني وحقق الفوز بنتيجة ٧٧-٤٧.

وانطلقت بطولة أفريقيا لكرة السلة"سيدات" اليوم وتستمر حتى الخامس عشر من ديسمبر الجاري بمشاركة ثمان فرق تم تقسميهم إلى مجموعتين.