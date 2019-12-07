سبب ندم مورينيو على تدريب توتنهام !

السبت 7 ديسمبر 2019

أعترف المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو بندمه بتدريب توتنهام في الوقت الحالي حيث لن يذهب إلي المملكة السعودية لحضور نزال الملاكمة المنتظر بين البريطاني أنثوني جوشوا والمكسيكي الأمريكي آندي رويز جونيور .



وقال مورينيو ؛ هل تعلمون ما هو أسوأ شيء في تدريبي لـ توتنام الآن؟ أنني لن أقدر على الذهاب للسعودية لحضور هذا النزال".

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وأضاف ؛ تلقيت دعوة بالفعل من الأمير السعودي ولكنني الآن أفضل التواجد مع فريقي أمام بيرنلي".

وتابع ؛ أحب جوشوا بشدة لأنه رائع وأتمنى له الانتصار في النزال، ولكن في الرياضة يمكنك أن تخسر".

ويقام النزال في مدينة الدرعية بالمملكة السعودية علي ألقاب العالم للوزن الثقيل .