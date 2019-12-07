المملكة العربية السعودية تزدان لنزال جوشوا ورويز اليوم

السبت 7 ديسمبر 2019

تتجه أنظار العالم اليوم السبت 7 ديسمبر لمتابعة النزال المرتقب بين البريطاني أنطوني جوشوا والمكسيكي أندي رويز جونيور، في نزال الملاكمين المحترفين للوزن الثقيل.



ويستضيف النزال ضاحية الدرعية شمال العاصمة السعودية الرياض، حيث يسعى جوشوا لإسترجاع حزام بطل العالم لرابطة الملاكمة العالمية WBA وحزام بطل منظمة الملاكمة العالمية WBO.

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وتم تجهيز حلبة خصيصاً لهذه المواجهة التاريخية التي تقام في الشرق الأوسط للمرة الأولى، حيث من المتوقع حضور ما يقارب 15 ألف متفرج.

وتعد هذه المباراة ضمن ما يعرف بموسم الدرعية، على غرار موسم الرياض الذي شهد مواجهة السوبر كلاسيكو بين الأرجنتين والبرازيل نوفمبر الماضي.

وتضم فعاليات الموسم الذي تنظمه هيىة الرياضة السعودية، بعض سباقات الفورمولا أي جراند، ومباريات إستعراضية في رياضة التنس".