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أوباميانج علي رادار ريال مدريد 

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محمد حسين 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن أوباميانج علي رادار   والان مع التفاصيل

السبت 7 ديسمبر 2019

ذكر موقع "le 10 sports” أن ريال مدريد ينوي عرض خدمات مهاجمه السربي لوكا يوفيتش علي أرسنال الأنجليزي من أجل صفقة تبادلية مع هداف الجانرز الجابوني بير إيمريك أوباميانج .

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وأشار الموقع إلى أن ريال مدريد بدأ بالفعل اتصالاته مع وكلاء أوباميانج، من أجل الاتفاق على تفاصيل الصفقة.

وفشل صفقة المهاجم الصربي يوفيتش مع التأقلم علي طريقة لعب المدرب زين الدين زيدان حيث لم يقدم المستوي المنتظر منه منذ قدومه إلي ملعب سانتياجو برنابيو في الصيف الماضي .

جدير بالذكر أن المهاجم الجابوني أوباميانج هو هدف في الصيف القادم والذي يرغب في ضمه النادي الكتالوني لخلافة المهاجم الأورجوياني لويس سواريز .

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