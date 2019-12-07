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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي مواعيد مواجهات الدوري الإسباني اليوم والان مع التفاصيل
السبت 7 ديسمبر 2019
تستأنف اليوم مباريات الدوري الأسباني "الليجا" الأسبوع السادس عشر ، والتي يحمل لقبها لأخر نسختين فريق برشلونة ، وأكثر من توج باللقب العملاق الأسباني ريال مدريد .
تعرف علي مواعيد المباريات والقنوات الناقلة
ويفتتح الدوري الأسباني مواجهاته اليوم عندما يستضيف ريال مدريد نظيره إسبانيول علي ملعب سانتياجو برنابيو في تمام الساعة ال٣ عصرا بتوقيت مكة المكرمة ، والقنوات الناقلة bein sports HD3 .
ويشهد اللقاء الثاني مواجهة شرسة حين يستضيف غرناطة نظيره ديبورتيفو ألافيس في تمام الساعة ال٦ بتوقيت مكة المكرمة ، علي ملعب نويفو لوس كارمينيس ، والقنوات الناقلة bein sports HD3 .
ويحل فالنسيا ضيفا ثقيلا علي ليفانتي في تمام الساعة ال٨ونصف بتوقيت مكة المكرمة ، علي ملعب سيوتات دي فالنسيا ، القنوات الناقلة bein sports HD3 .
ويختتم الدوري الإسباني مباريات اليوم عندما يستضيف برشلونة نظيره ريال مايوركا في تمام الساعة ١١ بتوقيت مكة المكرمة ، علي ملعب الكامب نو ، القنوات الناقلة bein sports HD3 .
تعرف علي ترتيب الtop 4 في الدوري الإسباني
ويتصدر برشلونة الدوري الإسباني بنفس عدد النقاط مع غريمه التقليدي ريال مدريد ولكن فرق الأهداف لصالح البرسا ، حيث بمتلك كلا منهم ٣١ نقطة ، بينما يحتل إشبيلية المركز الثالث برصيد ٣٠ نقطة ، ويأتي ريال سوسيداد رابعا ب٢٦ نقطة .
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