شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم السبت 7 - 12 - 2019 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

السبت 7 ديسمبر 2019 يقام اليوم السبت 7-12-2019 عدة مباريات في مسابقات وبطولات مختلفة على مستوى العالم، أبرزها مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في ديربي مدينة مانشستر، ولقاء بورتموث وليفربول.

حيث يلاقي مانشستر سيتي نظيره مانشستر يونايتد في البريميرليج. ويلتقي يوفنتوس أمام لاتسيو، في صراع الصدارة للبيانكونيري، في الكالتشيو. ويسلط لكم موقع "الخليج 365"، الضوء على موعد المباريات بتوقيت القاهرة، بالإضافة إلى القنوات الناقلة لها. مواعيد مباريات كأس مصر حرس الحدود Vs بتروجيت، الساعة الثانية والنصف ظهرا على قناة ON SPORT. طلائع الجيش Vs دكرنس، الساعة الثانية والنصف ظهرا على قناة ON SPORT. الإسماعيلي Vs الإعلاميين، الساعة الخامسة مساءا على قناة ON SPORT. مواعيد مباريات دورى أبطال إفريقيا بترو أتلتيكو Vs اتحاد العاصمة، الساعة 3:00 على قناة beIN SPORT HD 6. بلاتينيوم ستارز Vs النجم الساحلى، الساعة 3:00 على قناة beIN SPORT HD 1. زيسكو يونايتد Vs مازيمبى، الساعة 6:00 على قناة beIN SPORT HD 1. الوداد Vs ماميلوى صن داونز، الساعة 9:00 على قناة beIN SPORT HD 1. الزمالك Vs بريميرو دى أجوستو، الساعة 9:00 على قناة beIN SPORT HD 7. مواعيد مباريات الدورى الإنجليزى إيفرتون Vs تشيلسى، الساعة 2:30 على قناة beIN SPORT HD 2. توتنهام هوتسبير Vs بيرنلى، الساعة 5:00 على قناة beIN SPORT HD 7. واتفورد Vs كريستال بالاس، الساعة 5:00 على قناة beIN SPORT HD 12. بورنموث Vs ليفربول، الساعة 5:00 على قناة beIN SPORT HD 2. مانشستر سيتى Vs مانشستر يونايتد، الساعة 7:30 على قناة beIN SPORT HD 2. مواعيد مباريات الدورى الإسبانى ريال مدريد Vs إسبانيول، الساعة 2:00 على قناة beIN SPORT HD 3. Advertisements غرناطة Vs ديبورتيفو الافيس، الساعة 5:00 على قناة beIN SPORT HD 3. ليفانتى Vs فالنسيا، الساعة 7:30 على قناة beIN SPORT HD 3. برشلونة Vs ريال مايوركا، الساعة 10:00 على قناة beIN SPORT HD 3. مواعيد مباريات الدورى الإيطالى أتلانتا Vs هيلاس فيرونا، الساعة 4:00 على قناة beIN SPORT HD 4. أودينيزى Vs نابولى، الساعة 7:00 على قناة beIN SPORT HD 4. لاتسيو Vs يوفنتوس، الساعة 9:45 على قناة beIN SPORT HD 4. مواعيد مباريات الدورى الألمانى بوروسيا دورتموند Vs فورتونا دوسلدورف، الساعة 4:30 على قناة beIN SPORT HD 9. فرايبورج Vs فولفسبورج، الساعة 4:30 على قناة beIN SPORT HD 13. بوروسيا مونشنجلادباخ Vs بايرن ميونخ، الساعة 4:30 على قناة beIN SPORT HD 5. أوجسبورج Vs ماينز، الساعة 4:30. لايبزيج Vs هوفنهايم، الساعة 4:30 على قناة beIN SPORT HD 10. باير ليفركوزن Vs شالكه، الساعة 7:30 على قناة beIN SPORT HD 5. مواعيد مباريات الدورى الفرنسي مونبيلييه Vs باريس سان جيرمان، الساعة 6:30 على قناة beIN SPORT HD 6. موناكو Vs أميان، الساعة 9:00 على قناة beIN SPORT HD 13. رين Vs أنجيه، الساعة 9:00 على قناة beIN SPORT HD 6. ستراسبورج Vs تولوز، الساعة 9:00 على قناة beIN SPORT HD 10. نيس Vs ميتز، الساعة 9:00 على قناة beIN SPORT HD 9. مباريات كأس خادم الحرمين الشرفين الساعة 2:30، إبها Vs العربي السعودي تنقل علي قناة الكأس. الساعة 4:25، الاتحاد Vs الصفا تنقل علي قناة الكأس 1. الساعة 4:45، الهلال Vs الجبلين تنقل علي قناة الكاس 2.

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