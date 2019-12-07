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شكرا لقرائتكم خبر عن العقدة تستمر انتر ميلان يكتفي بنقطة أمام روما والان مع التفاصيل
السبت 7 ديسمبر 2019
سقط انتر ميلان الإيطالي في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه العاصمي روما ,ضمن إطار الجولة الخامسة عشرة من منافسات الدورى الايطالي .
بهذه النتيجة فقد انتر ميلانو نقطتين هامتين في سباق الصدارة ومنح لوصافه اليوفنتوس فرصة الانقضاض علي صدارة جدول الترتيب مرة أخرى في حالة فوزه علي مضيفه لاتسيو في المباراة التي ستقام غدا بملعب الاوليمبيكو .
العقدة مازالت مستمرة انتر لاينتصر علي روما في ملعبه بتعادله اليوم مع الذئاب ،اصبحت هذه المباراة الرابعة علي التوالي التي لا يستطيع فيها انتر ميلان الفوز علي روما في معقله بجوسيبي مياتزا منذ انتصاره الاخير بتصويبة التشيلي جاري ميديل في ذهاب موسم ٢٠١٦_٢٠١٥
بهذه النتيجة رفع انتر ميلان الإيطالي رصيده من النقاط الي ٣٨ نقطة احتل بها المركز الاول مؤقت بينما احتل روما المركز الخامس برصيد ٢٩نقطة.
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