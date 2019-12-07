الامارات | مهاجم الهلال عمر خريبين يدخل سورية تاريخ بطولات كأس العالم للأندية

شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم الهلال عمر خريبين يدخل سورية تاريخ بطولات كأس العالم للأندية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الهلال السعودي عن قائمة لاعبيه المشاركين في بطولة كأس العالم للأندية التي تنطلق 11 الشهر الجاري بقطر، في قائمة تضم مهاجم الهلال ومنتخب "نسور قاسيون" عمر خريبين، الذي بات أول لاعب بتاريخ الكرة السورية يسجل حضوره في مونديال الأندية.

وضمت قائمة "الزعيم" بجوار النجم السوري عمر خريبين، كل من المحترفين البيروفي أندريه كاريلو، والفرنسي بافيتيمبي غوميز.

وينافس الهلال في النسخة الحالية من مونديال الأندية، كل من أندية هينغين سبورت من كاليدونيا الجديدة، و مونتيري المكسيكي، وفلامنغو البرازيلي، والترجي التونسي، وليفربول الإنجليزي، والسد القطري.

