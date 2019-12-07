شكرا لقرائتكم خبر عن 10 حقائق في انتصار الأهلي على الهلال السوداني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أول انتصاراته بمرحلة المجموعات لدوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية، إثر تغلبه على ضيفه الهلال السوداني بنتيجة 2/1.

ورفع الأهلي رصيده للنقطة الثالثة بالتساوي مع كل من الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي، قبل مواجهة الأخير ببلاتنيوم الزيمبابوي.

التقرير التالي نرصد من خلاله 10 حقائق رقمية عن انتصار الأهلي على حساب بطل السودان

1. الانتصار رقم 182 للأهلي في أفريقيا

الأهلي حقق انتصاره رقم 182 في تاريخ مشاركاته الأفريقية بجميع بطولات الأندية من أصل 352 مباراة قارية للفريق.

2. الفوز الثالث على الهلال بثنائية

نجح الأهلي في تحقيق ثالث انتصاراته على حساب الهلال السوداني، حيث سبق وأن انتصر عليه في مناسبتين سابقتين، الأولى بالقاهرة بإياب نهائي دور الأبطال 1987 والثانية بالقاهرة أيضًا في مجموعات دوري الأبطال 2007، وفي المرتين تحقق الانتصار بثنائية مثلما حدث في لقاء الأمس.

3. هدف الشحات ليس الأسرع

ورغم تداول البعض تحقيق حسين الشحات رقمًا قياسيًا بتسجيله هدف الأهلي الأول بعد 15 دقيقة كأسرع أهداف مواجهات الفريقين، إلا أن الحقيقة أن الرقم القياسي مسجل باسم المدافع السوداني الثعلب، والذي سجل بالخطأ في شباك الهلال بعد 5 دقائق فقط من عمر مباراة إياب نهائي أفريقيا للاندية أبطال الدوري 1987.

4. فايلر ينجح في 3 اختبارات في 4 مهام قارية

السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، حقق انتصاره الثالث مع الفريق على المستوى الأفريقي من بين 4 مباريات، بواقع انتصار خارجي وحيد واثنين داخل مصر.

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5. الهدف السادس للشحات والثاني لرمضان

سجل حسين الشحات سادس أهدافه الأفريقية بقميص النادي الأهلي بعدما أحرز ثلاثية في شباك اطلع برة الجنوب سوادني وهدف في كانو سبورت الغيني، وهدف أخر افتتح به رحلته الأفريقية مع الفريق الأحمر في مرمى شبيبة الساورة الجزائري في النسخة الماضية من دوري الأبطال، بينما أحرز رمضان صبحي هدفه الأفريقي الثاني مع الفريق بعد هدفه في ليبولو الأنجولي في نسخة 2016.

6. الانتصار السادس عشر لأندية مصر على الهلال

الانتصار الذي حققه الأهلي يحمل الرقم 16 في تاريخ مواجهات أندية مصر بالهلال السوداني، ليعتبر هو أكثر نادٍ تلقى هزائم أمام الأندية المصرية في البطولات الأفريقية، ومن خلفه الترجي التونسي بـ 14 خسارة.

7. فايلر ثاني أجنبي يقود الأهلي للفوز على الهلال

ويعتبر السويسري فايلر هو المدرب الأجنبي الثاني الذي يقود الأهلي للفوز على الهلال السوداني، فكان الأول مانويل جوزيه البرتغالي وقيادته للفريق للفوز بثنائية على بطل السودان في نسخة 2007 من دوري الأبطال.

8. الهلال يزور الشباك في القاهرة للمرة الثانية

للمرة الثانية ينجح فريق الهلال السوداني في زيارة شباك الأهلي بالقاهرة، فنجح في المرة الأولى في ذهاب دور الـ 32 لرابطة دوري الأبطال 2004 محققًا انتصار ثمين على حساب بطل مصر من قلب القاهرة، في حين لم ينجح المارد الأحمر حتى الاّن من زيارة شباك الهلال في مباريات السودان.

9. الأهلي ينهي نحس الجولة الثانية

للمرة الأولى يحقق الأهلي الانتصار في لقاء الجولة الثانية لدوري المجموعات الأفريقي منذ نسخة 2017 والفوز على حساب القطن في الكاميرون بثنائية، فبعدها تعثر بطل مصر أمام كامبالا الأوغندي وخسر بثنائية في الجولة الثانية لدوري الأبطال 2018، ثم التعادل أمام شبيبة الساورة الجزائري في الجولة نفسها من نسخة 2018-2019.

10. شباك الأهلي تهتز للمرة الأولى منذ نوفمبر 2018

للمرة الأولى تهتز شباك فريق النادي الأهلي في القاهرة خلال مباراة قارية منذ الثاني من نوفمبر لعام 2018، حين أحرز يوسف البلايلي هدفًا للترجي من ركلة جزاء في ذهاب نهائي نسخة 2018، حيث حافظ بعدها الفريق الأحمر حيث حافظ بعدها الفريق على نظافة شباكه بملعبه في 7 مباريات متتالية حتى سجل الهلال مع صافرة نهاية مباراة الأمس.