شكرا لقرائتكم خبر عن «جيرارد» يقترب من توقيع عقد جديد مع رينجرز الأسكتلندي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يقترب الإنجليزي ستيفين جيرارد من توقيع عقد جديد مع فريق رينجرز الأسكتلندي، ليستمر في قيادة أصحاب القميص الأزرق حتى 2024.

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وحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية، فإن قائد ليفربول السابق يقترب من التوصل لاتفاق حول بنود عقده الجديد، الذي سيبقيه في جلاسجو حتى 2024.

وكان صاحب الـ 39 عامًا قد تولى القيادة الفنية لرينجرز في يونيو 2018، بعقد يمتد لـ 4 سنوات، فيما سيضيف عليهم العقد الجديد عامين آخرين في ظل خطة النادي لإعادة أمجاده، وينتظر الإعلان عن تمديد التعاقد خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويأمل «جيرارد» في التتويج بأول بطولة له مع الفريق الأسكتلندي وأول بطولة لرينجرز منذ 8 أعوام حين يواجه سيلتك، الأحد، في نهائي كأس بيتفريد (كأس الدوري الأسكتلندي).