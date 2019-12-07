شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا لم يشارك صلاح في لقاء ليفربول الأخير؟.. «كلوب» يُعلق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تحدث المدرب الألماني، يورغن كلوب، عن السبب الذي دفعه لعدم إشراك نجميه الأساسيين في ليفربول، المصري محمد صلاح والبرازيلي روبرتو فيرمينو، في لقاء القمة بالدوري الإنجليزي الممتاز أمام إيفرتون، مساء الأربعاء الماضي. وأشرك كلوب البلجيكي ديفوك أوريغي والسويسري جيردان شاكيري كأساسيين أمام إيفرتون، على حساب صلاح وفيرمينو، بشكل غير متوقع. وبالرغم من تبديلات كلوب «المفاجئة»، إلا أن ليفربول استطاع الإطاحة بغريمه في الديربي بنتيجة 5-2، ساهم فيها بشكل فعال شاكيري وأوريغي.

ودافع كلوب عن قراره بعدم إشراك صلاح، وإدخال فيرمينو للمباراة في وقت متأخر، مشيرا إلى أن السبب يعود لجدول المباريات المزدحم، وأن الموسم الحقيقي ليس «مثل لعبة فيفا على جهاز بلاي ستيشن»، بحسب موقع «سكاي نيوز عربية».

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وقال كلوب: «الآن وقت إجراء التغييرات في التشكيلة. الوضع الحالي يتطلب منا أن نفعل ذلك بالتأكيد». وأضاف: «الموسم ليس مثل لعبة فيفا على بلاي ستيشن، هناك لا يحتاج اللاعبون للراحة. من الواضح أن علينا إجراء التغييرات على التشكيلة».

وبعد إراحة صلاح وفيرمينو، الأربعاء، توقع الخبراء أن يريح المدرب الألماني نجمه السنغالي ساديو ماني خلال مواجهة «الريدز» أمام بورنموث السبت.

وينتظر ليفربول جدول مزدحم خلال ديسمبر، حيث تنتظره مواجهة حاسمة، مساء الثلاثاء، بدوري أبطال أوروبا أمام سالزبورغ النمساوي، كما سيتوجب عليه السفر منتصف الشهر إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية.