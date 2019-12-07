شكرا لقرائتكم الغندور يحذر الحكام: "سوشيال ميديا لا"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسل جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة ، خطابات إلى جميع اللجان الفرعية تحذر فيها الحكام من التعامل مع جميع وسائل التواصل الاجتماعى "السوشيال ميديا"، أو مناقشة أى ملف يتعلق بالتحكيم عليها وإلا سيتم إيقاف أى حكم لا يلتزم بالقرار.

وكانت اللجنة أرسلت خطابات مؤخرا لجميع الفروع تطلب فيها إبلاغ اتحاد الكرة واللجنة الرئيسية بأسماء الحكام الذين يعملون بالأندية، سواء رئيس أو عضو مجلس إدارة أو إدارى أو مدرب، حيث سيتم استبعادهم من إدارة المباريات.

وشددت لجنة الحكام الرئيسية فى خطاباتها إلى اللجان الفرعية بأنه فى حال عدم الإبلاغ عن أى حكم يعمل فى الأندية، وإشراكه بالمباريات، سيتحمل رئيس اللجنة الفرعية المسئولية.