شكرا لقرائتكم جلسة خاصة لفايلر مع وليد أزارو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وفاز الاهلي على الهلال السوداني أمس ، الجمعة، بهدفين لهدف في الجولة الثانية لدوري أبطال أفريقيا بإستاد القاهرة.
ودخل اللاعب في أزمة عقب اللقاء لذا ينوي فايلر عقد جلسة معه خلال الساعات المقبلة لأحتواء غضبه خاصة وأن المدرب السويسري ألتمس العذر للمهاجم المغربي وأكد عقب المباراة أن غضب أي لاعب لعدم المشاركة أمر طبيعي.
وكان أزروا قد سجل هدفين في فوز الاهلي بثلاثة أهداف لهدف في لقاء بني سويف مساء الثلاثاء الماضي في كاس مصر قبل أن يخرج من حسابات الفريق في لقاء أمس أمام بطل السودان.
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