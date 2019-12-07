شكرا لقرائتكم اليوم.. استئناف دورى اليد للسيدات لكرة اليد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقام على مدار اليوم السبت مواجهات قوية فى إطار الجولة الـ 10 بدورى عمومى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2019 / 2020 .

وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من، هليوليدو مع الأهلى والزهور مع السنطة وتشامبيون الرحاب مع الجزيرة والطيران مع سبورتنج على صعيد المجموعة الأولى.

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أما المجموعة الثانية فتشهد لقاءات بين كلا من ، مدينة نصر مع الشمس وأصحاب الجياد مع المنصورة والزمالك مع 6 أكتوبر والمعادى مع سموحة .

فيما تشهد الجولة المقبلة لقاءات بين كلا من ، سموحة مع الزمالك و المنصورة مع المعادى و6 أكتوبر مع مدينة نصر والشمس مع أصحاب الجياد وسبورتنج مع تشامبيون الرحاب والسنطة مع الطيران والجزيرة مع هليوليدو والأهلى مع الزهور .