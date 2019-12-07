شكرا لقرائتكم اليوم.. استئناف دورى اليد للسيدات لكرة اليد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تقام على مدار اليوم السبت مواجهات قوية فى إطار الجولة الـ 10 بدورى عمومى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2019 / 2020 .
وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من، هليوليدو مع الأهلى والزهور مع السنطة وتشامبيون الرحاب مع الجزيرة والطيران مع سبورتنج على صعيد المجموعة الأولى.
فيما تشهد الجولة المقبلة لقاءات بين كلا من ، سموحة مع الزمالك و المنصورة مع المعادى و6 أكتوبر مع مدينة نصر والشمس مع أصحاب الجياد وسبورتنج مع تشامبيون الرحاب والسنطة مع الطيران والجزيرة مع هليوليدو والأهلى مع الزهور .
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