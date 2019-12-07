شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يمنع الحكام رسميا من التعامل مع السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسلت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، برئاسة جمال الغندور، خطابات إلى جميع اللجان الفرعية تحذر فيها الحكام من التعامل مع جميع وسائل التواصل الاجتماعى، أو مناقشة أى ملف يتعلق بالتحكيم عليها وإلا سيتم إيقاف أى حكم لا يلتزم بالقرار.

وكانت اللجنة أرسلت خطابات مؤخرا لجميع الفروع تطلب فيها إبلاغ اتحاد الكرة واللجنة الرئيسية بأسماء الحكام الذين يعملون بالأندية، سواء رئيس أو عضو مجلس إدارة أو إدارى أو مدرب، حيث سيتم استبعادهم من إدارة المباريات.

وشددت لجنة الحكام الرئيسية فى خطاباتها إلى اللجان الفرعية بأنه فى حال عدم الإبلاغ عن أى حكم يعمل فى الأندية، وإشراكه بالمباريات، سيتحمل رئيس اللجنة الفرعية المسئولية.