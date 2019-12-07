شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الزمالك المتوقع ضد أول أغسطس الأنجولى فى لقاء تصحيح المسار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف فريق الزمالك نظيره أول أغسطس الأنجولى، فى التاسعة من مساء اليوم السبت، فى إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا.

ويسعى الزمالك لتعويض الهزيمة الثقيلة التى تلقاها الفريق فى الجولة الأولى على يد مازيمبى الكونغولى بثلاثية دون رد، والتى أدت إلى احتلال الفريق الأبيض، المركز الأخير فى المجموعة الأولى بدون رصيد من النقاط فيما احتل الفريق الكونغولى المركز الأول بثلاثة نقاط، وجاء أول أغسطس الأنجولى فى المركز الثانى برصيد نقطة واحدة، بالتساوى مع زيسكو يونايتد الزامبى الذى يحتل المركز الثالث برصيد نقطة واحدة أيضًا.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك اللقاء بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: محمد عواد.

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خط الدفاع: حازم إمام ومحمد عبد الغنى ومحمود علاء وعبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما شيكابالا أو زيزو وأوباما وأشرف بن شرقى.

خط الهجوم: مصطفى محمد.