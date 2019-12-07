شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. محمد مجدى قفشة "رمانة ميزان النص" فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عانى النادي الأهلي طويلاً من عدم وجود صانع الألعاب المخضرم القادر على الربط بين خط الظهر والهجوم منذ رحيل عبد الله السعيد عن القلعة الحمراء فى الموسم قبل الماضى، إلا أن محمد مجدى قفشة، صانع ألعاب القلعة الحمراء عوض الحلقة المفقودة ونجح فى تحقيق التوازن بين خطوط الفريق الأحمر.

منذ انضمامه إلى النادى الأهلي فى الميركاتو الصيفي الماضي قادماً من بيراميدز، وضعت الجماهير الأهلاوية الكثير من الآمال على صانع الألعاب الجديد الذى توسمت فيها روح "الفانلة الحمرا"، خاصة أن تصريحات اللاعب عن حلمه باللعب فى الأهلي جمعت حوله الجماهير قبل أن يبدأ بالمشاركة مع الفريق.

ولأن الأحلام لا تتحقق بالكلام فقط أثبت قفشة خلال مشاركته مع الأهلي في مباراة تلو الأخرى أن جماهير الأهلي أحسنت الظن بنجم الفريق الواعد، لتختاره الجماهير رجلاً لمباراة الأهلي والهلال التي أقيمت أمس بمنافسات الجولة الثانية في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا وفاز بها الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف، وعلى الرغم من أن قفشة لم يسجل أي أهداف في هذه المباراة إلا أن أداءه أمتع عشاق القلعة الحمراء.

”الخليج 365” يسلط الضوء على نجم الأهلي في الصور التالية:



قفشة 2



قفشة 3



قفشة بقميص الاهلي



قفشة بقميص بيراميدز



قفشة في احدى المباريات



قفشة في التدريبات



قفشة في الطائرة

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قفشة لاعب الأهلي



قفشة لصانع ألعاب الاهلي



قفشة واحمد الشيخ



قفشة وحمدي فتحي



قفشة وصلاح



قفشة



لاعب الأهلي



مجدي قفشة