شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى الجولة العاشرة لدورى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام على مدار اليوم، السبت، مواجهات قوية فى إطار الجولة الـ10 بدورى عمومى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2019 / 2020.

وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كل من، هليوليدو مع الأهلى والزهور مع السنطة وتشامبيون الرحاب مع الجزيرة والطيران مع سبورتنج على صعيد المجموعة الأولى.

أما المجموعة الثانية فتشهد لقاءات بين كل من، مدينة نصر مع الشمس وأصحاب الجياد مع المنصورة والزمالك مع 6 أكتوبر والمعادى مع سموحة.

فيما تشهد الجولة المقبلة لقاءات بين كل من، سموحة مع الزمالك و المنصورة مع المعادى و6 أكتوبر مع مدينة نصر والشمس مع أصحاب الجياد وسبورتنج مع تشامبيون الرحاب والسنطة مع الطيران والجزيرة مع هليوليدو والأهلى مع الزهور.