شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الكرة النسائية يشارك فى بطولة شمال أفريقيا بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر
وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد أجرى قرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم تحت 20 سنة والتى تقام بنظام خروج المغلوب، وأسفرت عن وقوع منتخب مصر فى مواجهة منتخب المغرب.
وحدد الاتحاد الأفريقي موعد مباراة الذهاب بمصر أحد أيام 17 ، 18 ، 19 يناير المقبل، وتقام مباراة العودة بالمغرب أحد أيام 31 يناير 1 و 2 فبراير على أن يواجه الفائز بمجموع المباراتين الفائز من مباراة السودان والجزائر.
ويشارك في بطولة شمال افريقيا الودية منتخبات الجزائر الدولة المضيفة ومصر والمغرب وتنزانيا وبوركينا فاسو وقررت اللجنة المنظمة للبطولة تجنيب منتخب مصر مواجهة المغرب.
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