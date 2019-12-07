شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستعجل الزمالك لسداد المديونيات ويهدده بالاستبعاد من دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجري مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني اتصالات بمسئولو نادي الزمالك من اجل سرعة سداد المستحقات المتأخرة لمحمود فتح الله لاعب الزمالك السابق واخطار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بسداد المديونيات خوفا من سحب رخصة المحترفين وبالتالي استبعاد الزمالك من دوري ابطال افريقيا لمخالفة النادي احد شروط الاندية المحترفة .

وطلب مسئولو الجبلاية من الزمالك سرعة اخطار الكاف بانهاء جميع المديونيات خاصة ان المهلة التي حددها الكاف للزمالك قد انتهت ..كان محمود فتح الله لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق قد تقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بسبب مستحقاته المالية المتأخرة لدى القلعة البيضاء وأقر اتحاد الكرة بحصول محمود فتح الله على مبلغ 6 مليون و600 ألف جنيه من مستحقاته المتأخرة لدي نادي الزمالك، وتقاضي اللاعب جزء من المبلغ ويتبقى له 4 مليون و250 ألف جنيه.