أحداهما مجانية.. موعد ومعلق والقناتين الناقلتين لمباراة الزمالك و أول أغسطس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

يستضيف نادي الزمالك في الساعة التاسعة من مساء اليوم السبت نظيره بريميو دي أوجوستو الأنجولي بالجولة الثانية لمجموعات دوري أبطال أفريقيا. ومن المقرر أن يتم بث المباراة عبر قناة "تايم سبورتس" التردد "الأرضي. Advertisements ويقود الاستوديو التحليلي الإعلامي تامر صقر، ويتواجد بصحبته نجوم الكرة المصرية السابقين ضياء السيد وحازم إمام وعبدالواحد السيد، ويعلق على المباراة حاتم بطيشة. وفضائيا، تنقل قناة "بي إن سبورتس اتش دي 7، بتعليق علي محمد علي. الزمالك كان قد خسر مباراته الأولى أمام مازيمبي بملعب الأخير بثلاثية نظيفة، بينما تعادل أوجوستو مع زيسكو الزامبي بهدف لكل فريق

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