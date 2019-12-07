عودة مصطفى محمد ضمن 4 تغييرات في تشكيل الزمالك المتوقع أمام بريميرو دي أوجوستو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد الهواري:

يستضيف الزمالك نظيره بريميرو دي أوجوستو الأنغولي، في التاسعة من مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وبحسب مراسل الخليج 365 فأن الفرنسي باتريس كارتيرون استقر على ملامح التشكيل الذي سيخوض به المباراة؛ حيث سيشهد 4 تغييرات عن الذي ظهر به الفريق أمام نظيره الشرقية في مباراة دور الـ 32 من كأس مصر التي أشرف المدرب الفرنسي على قيادتها كأول مباراة له مع الزمالك.

التشكيل المتوقع للزمالك وبريميرو دي أوجوستو يشهد عودة محمد عواد لحراسة المرمى بدلًا من محمد أبو جبل، كذلك بدء محمود علاء اللقاء بدلًا من محمد عبد السلام وتواجد زيزو أساسيًا بدلًا من محمود عبد الرازق "شيكابالا" وقيادة مصطفى محمد للهجوم بدلًا من عمر السعيد.

ومن المقرر أن يكون تشكيل الزمالك أمام بريميرو دي أوجوستو كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

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خط الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي.

خط الوسط المهاجم: زيزو، أوباما، أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: مصطفى محمد

وكان الزمالك قد هُزم في مباراته الأولى بدور المجموعات أمام مازيمبي بثلاثية نظيفة.