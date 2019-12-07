موعد مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي.. والقنوات الناقلة

يستعد عشاق الكرة الإنجليزية اليوم السبت، لمتابعة مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد، في ديربي مانشستر على ملعب الإتحاد في قمة مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وينتظر متابعي البريميرليج مواجهة قوية بين الفريقين كما أعتادوا، والتي ستحمل طابع خاص هذا الموسم، خاصة مع إستعادة اليونايتد لبعض من مستواه.

ويأتي اليونايتد للمباراة بعد تحقيقه إنتصار هام على توتنهام هوتسبير بثنائية دون رد في الجولة الماضية، وعلى الرغم من تذبذب نتائج الشياطين الحمر، إلا إنه تمكن حتى الأن من تحقيق نتاءج جبدة أمام خصومه الكبار، حيث فا على

تشيلسي وتوتنهام، وتعادل أمام ليفربول ، وهو ما يجعل كيبة سولشاير تبحث عن تجنب الهزيمة على الأقل.

ويحتل اليونايتد المركز السادس برصيد 21 نقطة، ويبحث عن تحقيق الفوز أمام السيتي من أجل التقدم في الترتيب والإقتراب من المرابع الذهبي بشكل أكبر، للعودة للمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وعلى الجانب الآخر، فإن مانشستر سيتي يدخل اللقاء بدوافع قوة خاصة مع بحثه عن مواصلة مطاردة ليفربول على صدارة الدوري الإنجليزي، ورغبته في عدم فقدان أي

نقاط أخرى في صراعه مع الريدز، بعد أن وصل الفارق بينهما إلى 11 نقطة، وفقدان نقاط أخرى سيتسبب في إبتعاد الفريق السماوي أكثر عن الحفاظ على لقب البريميرليج للموسم الثالث على التوالي.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 32 نقطة، والتعادل أو الهزيمة قد يمنحا تشيلسي صاحب المركز الرابع لمزاحمة السيتي.

ويأمل السيتي في تحقيق الفوز منتظراً أي تعثر لليفربول، يمنحه فرصة تقليص فارق النقاط، خاصة في ظل تلاحق المباريات القوية على الريدز والذي قد يجعله يفقد نقاط.

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موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

تنطلق المباراة في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة،

والثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة،

والتاسعة والنصف مساء بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

تذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 2