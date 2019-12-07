منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 سنة يخوض بطولة شمال افريقيا الودية

استقر الجهاز الفني للمنتخب المصري لكرة القدم النسائية تحت 20 سنه علي خوض منافسات بطولة شمال افريقيا الودية المقرر لها 22 ديسمبر الجاري بدولة الجزائر ضمن استعدادات المنتخب الوطني لتصفيات افريقيا المؤهلة لكاس العالم تحت 20 سنة وكان الاتحاد الافريقي لكرة القدم قد اجري قرعة تصفيات افريقيا المؤهلة لكاس العالم تحت 20 سنة والتي تقام بنظام خروج المغلوب واسفرت عن وقوع منتخب مصر في مواجهة منتخب المغرب وحدد الاتحاد الافريقي موعد مباراة الذهاب بمصر احد ايام 17 ، 18 ، 19 يناير القادم وتقام مباراة العودة بالمغرب احد ايام 31 يناير 1 ، 2 فبراير علي ان يواجه الفائز بمجموع المباراتين الفائز من مباراة السودان والجزائر. الفائز بمجموع المباراتين الفائز من مباراة السودان والجزائر. ويشارك في بطولة شمال افريقيا الودية منتخبات الجزائر الدولة المضيفة ومصر والمغرب وتنزانيا وبوركينا فاسو وقررت اللجنة المنظمة للبطولة تجنيب منتخب مصر مواجهة المغرب وجاءت مباريات المنتخب المصري في بطولة شمال افريقيا كالتالي مصر X الجزائر يوم 22 ديسمبر Advertisements مصر X تنزانيا يوم 24 ديسمبر مصر X بوركينا فاسو يوم 26 ديسمبر وقررت الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة والمشرف علي الكرة النسائية وحسين عبد اللطيف المدير الفني دخول معسكر مغلق يوم 15 ديسمبر حتي موعد السفر للجزائر يوم 20 ديسمبر علي ان تقام تدريبات المنتخب بملعب النجيل الصناعي بنادي اتحاد الشرطة بالدراسة خاصة وان مباريات الدورة الودية تقام علي ملاعب نجيل صناعي. موعد السفر للجزائر يوم 20 ديسمبر علي ان تقام تدريبات المنتخب بملعب النجيل الصناعي بنادي اتحاد الشرطة بالدراسة خاصة وان مباريات الدورة الودية تقام علي ملاعب نجيل صناعي. من ناحية اخري يدخل منتخب مصر للكرة النسائية معسكر مفتوح يومي الاثنين 9 ديسمبر والثلاثاء 10 ديسمبر يضم 22 لاعبة الهام هاني وفرح سمير وحبيبة خالد وهنا وجيه وهاجر احمد وايمان حسن وامل ناصر واسراء فرج وهدي شكرى وسيلينا صاروفيم وندي ابراهيم الغريب ونادين الشافعي ودانا كريم ندي و ليلي سيف و نادين ياسر و شروق ابراهيم و أميرة محمد وليلي شريف و مروة طلعت و يارا ياسر و ندا عماد و بسمة محمد . وتقام التدريبات علي الملعب الفرعي باستاد القاهرة ويسعي حسين عبد اللطيف للحفاظ علي المخزون البدني للاعبات والتركيز علي النواحي الفنية والتكتيكة .

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