الزمالك فى مهمة إنقاذ أمام أول أغسطس الأنجولي بدوري أبطال افريقيا

يخوض الزمالك مواجهة صعبة أمام أول أغسطس الأنجولى فى التاسعة مساء اليوم بستاد الدفاع الجوى فى الجولة الثانية لدور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

يدير اللقاء طاقم تحكيم من رواندا يضم لويس هاكيزيمانا حكم ساحة، وأمبرويسى هاكيزيمانا مساعداً أول وديدون موتوى مساعداً ثانياً، وصامويل ويكوندا حكماً رابعاً.

يدخل الفريق الأبيض المباراة محتلاً المركز الأخير فى المجموعة بعد خسارته فى اللقاء السابق من مازيمبى الكونغولى بثلاثية نظيفة، بينما يحتل أول أغسطس الأنجولى المركز الثانى برصيد نقطة واحدة بعد تعادله مع زيسكو بطل زامبيا بهدف لكل منهما.

بدأ الزمالك استعداده للقاء بطل أنجولا بعد مباراة الشرقية فى بطولة كأس مصر مباشرة، حيث رفض الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للزمالك منح لاعبيه راحة نظراً لضيق

الوقت، وأدى الفريق مرانه مرتين يومياً على ملعب النادى، وحيث حرص المدير الفنى على عقد جلسة مع معاونيه سامى الشيشينى وأمير عبدالعزيز شاهد خلالها لقاء أول أغسطس مع زيسكو، وحدد نقاط القوة والضعف ومكامن الخطورة فى الفريق الأنجولى وقام بشرحها كاملة للاعبين فى المحاضرة التى ألقاها عليهم.

وطالب الفرنسى لاعبيه بضرورة تحقيق الفوز لاستعادة التوازن والخروج من عنق الزجاجة.

ومن المتوقع أن يلعب كارتيرون المباراة بخطة هجومية تعتمد على السيطرة على منطقة وسط الملعب مع استغلال الهجمات السريعة من الأطراف مع ضرورة الحفاظ على شباك الزمالك نظيفة.

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ومن المنتظر أن يلعب الفريق

الأبيض المباراة بتشكيل يضم الحارس محمد عواد، وفى الدفاع محمود علاء ومحمد عبدالغنى وحازم إمام وعبدالله جمعة، وفى الوسط طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما محمود عبدالرازق شيكابالا ويوسف أوباما وأشرف بن شرقى ويقود الهجوم مصطفى محمد.

أما فريق أول أغسطس الأنجولى فقد وصل إلى القاهرة أمس الأول الخميس، وأدى مرانه الرئيسى أمس على ملعب الدفاع الجوى، ويأمل فى الخروج بنتيجة إيجابية.

وأكد إيفو تراشا المدرب المساعد أن فريقه يسعى للفوز على حساب الزمالك، وقال فى تصريحات للصحف الأنجولية قبل الحضور إلى مصر: نحن ذاهبون إلى القاهرة من أجل تحقيق الانتصار، أو فى أسوأ الأحوال تحقيق التعادل.

وكان المدير الفنى للفريق الأنجولى دراجان يوفيتش، قد أعلن عن قائمة فريقه لمواجهة الزمالك، وضمت 18 لاعباً هم تونى جورد، بوبو أونجيندا، ماسونجونا، إيبوكون أكينفينوا، ماكايا مونجو، يزيد أتوبا، بيزو، كيلا، بوا، إسحاق كوريا، كريستوفاو باسينسيا مابولولو، ارى بابيل، نتايل، بونيفاس، بيتر ونيبلو.