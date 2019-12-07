نتيجة مباراة بلاتينيوم والنجم الساحلي في دوري أبطال أفريقيا

يزور النجم الساحلي التونسي ملعب باربورفيلدز التابع لنادي بلاتينيوم الزيمبابوي في افتتاح مباريات اليوم الثاني من الجولة الثانية لدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، عصر اليوم السبت 7-12-2019، وعينه على النقاط الثلاث للانفراد بصدارة المجموعة الثانية (B) بعد سقوط الهلال السوداني على ملعب الأهلي المصري ليلة أمس الجمعة.

وفاز النجم بهدف دون رد سجله المخضرم “ياسين الشيخاوي” في مباراته الأولى أمام الأهلي على الملعب الأولمبي برادس الأسبوع الماضي، تحت قيادة المدرب الإسباني الجديد “كارلوس جاريدو”.

ووضعت إدارة النادي الأهلي بعض الضغوطات على لاعبي النجم الساحلي قبل خوض مباراة بلاتينيوم بتقديم شكوى رسمية ضد الحكم “فاسيليوس سكوريس” الذي أدار مباراة الفريقين معًا الأسبوع الماضي.

ولم يكتف الأهلي بتصعيد شكواه إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، وقام بمخاطبة لجنة الاخلاق التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لحثها على فتح تحقيق في المهازل التحكيمية.

لكن المدير الفني لنادي النجم الساحلي “جاريدو” عمل على تخفيف تلك الضغوطات، قائلاً في تصريحاته قبل المباراة “نعرف افريقيا جيدًا، وكل اللاعبين يملكون الخبرة الكافية للتعامل مع هذه المباريات وسنسعى لتحقيق الانتصار على بلاتينيوم في ملعبه”.

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وخاض النجم الساحلي تدريبه الأول في زيمبابوي أول أمس الخميس بحضور اللاعب الجزائري “سليم بوخنشوش” الذي تعافى من الإصابة التي ألمت به مؤخرًا، ليعطي جاريدو المزيد من الحلول في خط الوسط والهجوم.

أما مدرب نادي بلاتينيوم “ليزوي سويسوي” فقد حرص على التفاعل مع شكوى الأهلي ضد حكم مباراته أمام النجم الساحلي، قائلاً أن فريقه لا يخشى التحكيم وسيقاتل بكل ما لديه من قوة لتحقيق الفوز ودخول غمار المنافسة.

وأضاف ليزوي سويسوي بعد خسارة المباراة الأولى أمام الهلال في الخرطوم 1/2 “الخسارة من الهلال في الجولة الأولى كانت مفاجئة لنا فلم نستحق الهزيمة، ولهذا سنقاتل أمام النجم للتعويض. المنافسة لا تزال مفتوحة ولا يجب أن نستسلم، شكوى الأهلي من التحكيم بعد مباراته الماضية في تونس لا تقلقنا قبل مواجهة النجم وسنقاتل أمامهم لتحقيق الفوز”.

القنوات الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينيتش، 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية على قناة بي إن سبورتس الأولى التي ستنقل المباراة بتعليق المعلق التونسي نوفل الباشي.