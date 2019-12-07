نتيجة مباراة بيترو أتلتيكو واتحاد الجزائر في دوري أبطال أفريقيا

يتطلع اتحاد العاصمة الجزائري لتعويض خيبة الأمل التي أصابته على ملعبه أمام الوداد البيضاوي المغربي في المباراة الأولى بدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، عندما استقبلت شباكه لهدف قاتل في الدقائق الأخيرة تعادل به الوداد 1/1 في المباراة التي أقيمت على ملعب مصطفى تشاكر في مدينة البليدة.

ويواجه اتحاد العاصمة الجزائري اختبارًا ليس بالسهل أمام بيترو أتلتيكو على ملعب سيداد إينيفارسيتاريا بمدينة لواندا الأنجولية، عصر اليوم السبت 7-12-2019 ضمن مباريات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا (دور الـ16)، حيث خسر الفريق المضيف بثلاثية نظيفة في مباراته الأولى أمام كتيبة ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي، والمُعززة بثنائي أوروجوياني من عيار ثقيل.

وحرص الجهاز الفني لنادي اتحاد الجزائر على السفر المُبكر إلى أنجولا، وتدرب الفريق للمرة الأخيرة في الجزائر يوم الثلاثاء الماضي.

وسافرت بعثة اتحاد الجزائر بوفد ضم 20 لاعبًا ظهر يوم الأربعاء إلى مدينة دبي الإماراتية، وواصلت البعثة رحلتها فجر الخميس باتجاه مدينة لواندا، عاصمة أنجولا، لتحط الطائرة في حدود منتصف نهار نفس اليوم.

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ويغيب عن تشكيلة اتحاد الجزائر نجم الفريق الليبي “مؤيد اللافي” بداعي العقوبة، فيما فضل المدير الفني “بلال دزيري” استبعاد الثنائي “زكريا حدوش ووليد عرجي” لأسباب فنية.

وخاض اتحاد الجزائر حصتين تدريبيتين في لواندا، الأولى كانت مساء أول أمس الخميس، والثانية أمس يوم الجمعة على الملعب الذي يستضيف المباراة.

القنوات الناقلة

تنقل المباراة على قناة بي إن سبورتس السادسة – الناقل الحصري لدوري أبطال أفريقيا في الشرق الأوسط – بتعليق المعلق الجزائري عادل خلو.