نادي الدحيل يشهد المباراة النهائية لخليجي 24

قررت اللجنة المنظمة لمنافسات بطولة "خليجي 24" المقامة حالياً في العاصمة القطرية الدوحة اعتماد استاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل ليكون ملعب المواجهة النهائية التي ستجمع منتخبي السعودية ومنافسه البحرين مساء غداً الأحد.



وأتى تأهل منتخب البحرين إلى المباراة النهائية بعد فوزه على منتخب العراق بركلات الترجيح (5-3) يوم الخميس الماضي، عقب انتهاء الأوقات الأصلية والإضافية بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، في المباراة المثيرة التي جمعت بينهما.



من جهة أخرى، وصل منتخب السعودية إلى نهائي بطولة كأس الخليج بعد الفوز على منافسه القطري بهدف نظيف في المواجهة التي جمعت بينهما على استاد الجنوب في الوكرة، ليلحق بـ"الأحمر"، الذي يطمح إلى تحقيق اللقب للمرة الأولى في تاريخه.



وتترقّب الجماهير الخليجية والعربية مشاهدة ومتابعة المواجهة النهائية بين منتخبي السعودية والبحرين في "خليجي 24"، إذ تعتبر المباراة الأولى بينهما بالنظام الجديد الذي تم اعتماده منذ انطلاق منافسات "خليجي 17"، الذي أقيم حينها في العاصمة الدوحة.



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