رياضة | الزمالك يختبر كارتيرون لتضميد الجراح ضد أول أغسطس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يختبر كارتيرون لتضميد الجراح ضد أول أغسطس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف نادي الزمالك فريق أول أغسطس الأنجولي في الساعة التاسعة مساء اليوم على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

ويخطط الزمالك مع مدربه الجديد باتريس كارتيرون لتعويض الهزيمة أمام مازيمبى الكونغولى نظيفة مما جعله في المركز الأخير من المجموعة الأولى بعد إقالة ميتشو من تدريب الفريق بينما أول أغسطس في المركز الثاني بنقطة وحيدة.

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وتعد مباراة الزمالك وأول أغسطس الأولى لباتريس كارتيرون مع القلعة البيضاء في دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الشرقية بثلاثية نظيفة في كأس مصر.

وحرص باتريس كارتيرون على دراسة أول أغسطس الأنجولي جيدًا من أجل تحقيق الفوز وتقديم أوراق اعتماده لدى جماهير القلعة البيضاء.