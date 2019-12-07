رياضة | عاجل- خناقة في الأهلي "صورة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل- خناقة في الأهلي "صورة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل الثنائي أحمد فتحي ورامي ربيعة لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مشاجرة قوية عقب نهاية مباراة الفريق الأحمر أمس أمام الهلال السوداني.

وعقب إطلاق حكم اللقاء صافرة نهاية أحداث المباراة قام فتحي بدفع رامي ربيعة محملًا إياه الهدف الذي دخل في شباك الفريق الأحمر، ليقوم رامي بالرد على فتحي ويدفعه هو الأخر.

وبعدما شاهد زميلهم مروان محسن المشاجرة تدخل سريعًا وحاول إنهائها بمساعدة حسين الشحات.

وحقق الأهلي فوزًا ثمينًا مساء أمس الجمعة على حساب الهلال السوداني بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ستاد السلام بالجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.