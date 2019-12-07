رياضة | كلوب يشيد بماني في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة بورنموث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلوب يشيد بماني في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة بورنموث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي باللاعب الدولي السنغالي ساديو ماني مهاجم نادي ليفربول في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الريدز غدا أمام نظيره فريق بورنموث ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".



وقال كلوب:" كل موسم يخطو ساديو ماني خطوة كبرى وجيدة، بإمكانه تحقيق البالون دور في المواسم المقبلة فهو يسير على الطريق الصحيح تماماً الآن أصبح رابع أفضل لاعب في العالم ولدينا ايضا فان دايك ثاني أفضل لاعب في العالم و محمد صلاح خامس أفضل لاعب في العالم هذا شئ مميز للفريق و النادي".

وأضاف يورجن كلوب:" كل اللاعبين يبدون بحالة جيدة جداً ولا احد مستبعد من مباراة الغد وهذا شيء جيد، بعد ساعات سنتدرب ويفترض ان يكون الجميع جاهزًا وكل شيء بخير هنا في الفريق لمباراة بورنموث القادمة في الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز ".