رياضة | 29 إصابة تهدد موسم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 29 إصابة تهدد موسم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصلت الأخبار السيئة على معسكر نادي ريال مدريد الإسباني، بتأكد غياب الثلاثي البرازيلي مارسيلو والويلزي جاريث بيل والبلجيكي إيدين هازارد عن مواجهة الفريق الهامة أمام نادي برشلونة الإسباني في كلاسيكو الأرض المقرر يوم 18 ديسمبر الجاري.

ووصل ريال مدريد للإصابة رقم 29 في صفوفه هذا الموسم، طالت 16 لاعباً فقط، وذلك في فترة قدرها أربعة أشهر فقط، وذلك بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة ماركا الإسبانية.

وأضافت التقارير أن ريال مدريد تعرض لما يقارب 50 إصابة، تعرض لها 23 لاعباً. Advertisements

وأفلت عدة لاعبين من جحيم الإصابات الذي ضرب النادي الملكي، وهم كاسيميرو وكريم بنزيما وسيرجيو راموس ورافائيل فاران وألفارو أودريوزولا وفينيسيوس جونيور وماريانو دياز وداني كارفاخال.

ويمتلك ريال مدريد السجل الأسوأ في الإصابات بين أندية المقدمة في الليجا، حيث تعرض 15 لاعباً في صفوف برشلونة لـ 22 إصابة، بينما واجه 8 لاعبين في أتليتيكو مدريد لحوالي 12 إصابة.

ويستضيف نادي ريال مدريد فريق إسبانيول غداً السبت في الجولة 16 من الدوري الإسباني بملعب سانتياجو برنابيو.